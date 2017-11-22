На статус самого дорогого направления программы «Цифровая экономика», реализация которой рассчитана до 2024 года включительно, могут претендовать проекты направления «Информационная инфраструктура». Общий объем их финансирования, согласно проекту плана мероприятий до 2020 года включительно, должен составить 423 млрд рублей. При этом основные затраты — 199 млрд — рабочая группа предлагает направить на создание Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС).



Ранее эта система не упоминалась ни в самой программе «Цифровая экономика», ни в других публичных документах. В плане мероприятий о ГМИСС также немного информации. В нем указано, что разработать концепцию системы должна госкорпорация «Роскосмос» «совместно с заинтересованными организациями» в январе — марте 2018 года. В этот же период планы по созданию ГМИСС должны быть учтены в стратегии самого «Роскосмоса», а наблюдательный совет Внешэкономбанка должен принять решение о финансировании проекта на основе представленного «Роскосмосом» инвестиционного проекта. В марте — июне 2018 года должен быть создан «консорциум для реализации ГМИСС с участием «Роскосмоса», Внешэкономбанка и других организаций». До конца 2020 года должен быть реализован первый этап «опытно-конструкторских работ с разработкой и изготовлением опытных образцов компонентов» ГМИСС.

Как пояснил РБК один из разработчиков проекта плана мероприятий по направлению «Информационная инфраструктура», идея по созданию ГМИСС принадлежит «Роскосмосу». Речь идет о создании новой гибридной сети спутниковой и сотовой связи. «Все понимают, что только сотовыми сетями покрыть территорию страны невозможно», — отметил собеседник РБК.

По информации двух участников телекоммуникационного рынка, проект будет реализовывать компания «Российские космические системы» (РКС; входит в «Роскосмос») или ее структуры. Она запустит группировку из низкоорбитальных спутников, которые обеспечат сплошное покрытие Земли, рассказал один из собеседников РБК. Стоимость создания «инфраструктуры гибридной мобильной связи (с использованием глобальной спутниковой системы связи)» оценена в 19 млрд рублей, а разработка эскизного проекта ГМИСС — в 30 млрд внебюджетных средств, которые должны быть привлечены в 2019 году. Проведение первого этапа опытно-конструкторских работ в 2020 году обойдется еще в 250 млрд рублей внебюджетных средств. Источник РБК описал предложенный «Роскосмосом» проект как «русский OneWeb».