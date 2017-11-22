ПАО «ВымпелКом» и компания Visa запускают акцию «Безлимитный Интернет в роуминге от Visa и «Билайн», в рамках которой абоненты «Билайн» — держатели премиальных карт Visa смогут пользоваться бесплатным Интернетом в международном роуминге.



«На отдыхе и в командировках наши клиенты все более активно пользуются интернет-сервисами: в III квартале объем потребленного дата-трафика в международном роуминге вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С запуском акции с Visa, игроком глобального уровня в сфере платежных систем, перед обладателями премиальных карт открываются дополнительные возможности для комфортного общения за рубежом — бесплатный Интернет в роуминге в популярных странах», — отмечает вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева.

Чтобы воспользоваться возможностями акции с Visa, которая проходит с 13 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года, клиенту необходимо подключить опцию «Автооплата» от «Билайн». Обладатели карт Visa Platinum смогут пользоваться бесплатным Интернетом в международном роуминге в течение семи дней, Visa Signature —14 дней, а Visa Infinite — 28 дней.

После прибытия в страну и регистрации сим-карты в сети роумингового партнера, абонент получит СМС-сообщение с промо-кодом для подключения предложения. Первые 100 Мбайт трафика в сутки абонент сможет израсходовать на максимально возможной скорости, а после этого лимита скорость мобильного Интернета составит до 128 Кбит/сек.

Предложение действует более чем в 90 популярных среди туристов странах, в том числе в Италии, Грузии, Великобритании, Турции, Испании, Кипре, Финляндии, США, Франции, Португалии, Вьетнаме, Таиланде.