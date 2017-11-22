Банк «Российский Кредит» подал в Арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

«Российский Кредит» в октябре 2015 года был признан банкротом, функции конкурсного управляющего выполняет Агентство по страхованию вкладов (прим. Банки.ру).

В сентябре республиканский суд возвратил Агентству по страхованию вкладов, которое выполняет функции конкурсного управляющего и в отношении Мосстройэкономбанка (М Банка), заявление о банкротстве «ВИМ-Авиа». Банк 27 сентября подал в суд заявление о несостоятельности авиакомпании. Однако 28 сентября агентство сообщило об отзыве этого заявления. АСВ решило обратиться в суд с ходатайством о возвращении заявления до определения позиции правительства РФ по данному вопросу. Ранее сообщалось, что задолженность авиакомпании перед банком составила 88,3 млн рублей. Конкурсный управляющий инициировал процедуру банкротства в связи с неисполнением судебного решения.

«Однако, учитывая возникшую социальную напряженность, связанную с деятельностью авиакомпании, агентство решило отозвать заявление о банкротстве. Данные действия позволят соблюсти законные интересы граждан и принять наиболее эффективные решения для всех участников ликвидационного процесса», — подчеркивалось в сообщении.

Следствие просит Басманный районный суд Москвы продлить домашний арест бывшему гендиректору «ВИМ-Авиа» Александру Кочневу и главному бухгалтеру компании Екатерине Пантелеевой по уголовному делу о мошенничестве, сообщила ранее РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева. Судебное заседание состоится 23 ноября, уточнила собеседница агентства.

По версии следствия, должностные лица компании «ВИМ-Авиа» продолжали продавать авиабилеты на рейсы, будучи осведомлены об отсутствии возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров в связи с недостатком средств на покупку топлива (в том числе в московском аэропорту Домодедово) и отсутствием заключенных договоров с иными поставщиками. Как считают правоохранительные органы, должностные лица авиакомпании обманным путем получили денежные средства в размере не менее 1 млн рублей.

По делу о мошенничестве в авиакомпании был допрошен глава Росавиации Александр Нерадько.



Как сообщали СМИ, 27 октября новым гендиректором компании «ВИМ-Авиа» был назначен бывший заместитель гендиректора по оперированию «Трансаэро» Вячеслав Кононенко.