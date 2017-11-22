Следственной частью следственного управления МВД по Удмуртской Республике окончено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Ижевска 1985 и 1987 годов рождения в совершении преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Об этом сообщается на сайте МВД.

Следствием установлено, что обвиняемые приобрели поддельные купюры достоинством 5 тыс. рублей с целью сбыта на территории Ижевска. В одном из кафе города при сбыте 258 купюр злоумышленники были задержаны сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике и сотрудниками Росгвардии. Общая сумма поддельных денег составила 1,29 млн рублей.



В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, напоминают правоохранители.