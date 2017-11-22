Страны ОПЕК+ могут обсудить на встрече в Вене 30 ноября продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Об этом журналистам сообщил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино в кулуарах Форума стран — экспортеров газа в Боливии.



«Да, мы обсуждаем это», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны принять решение о продлении сделки на ноябрьской встрече.

«Излишки запасов все еще превышают 100 миллионов баррелей. Совершенно очевидно, что в предстоящий сезон мы не успеем снизить этот уровень (до пятилетней нормы). Вот почему это решение (о продлении) может быть принято на следующей неделе», — заявил министр.