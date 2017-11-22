Набсовет Сбербанка России одобрил покупку облигаций «Газпрома» на 45 млрд рублей, говорится в материалах банка.
«Дать согласие на совершение сделок по приобретению Сбербанком ценных бумаг (облигаций), эмитированных «Газпромом» или эмитентами, по отношению к которым «Газпром» является контролирующим лицом, в совершении которых имеется заинтересованность. Цена сделок — не более 45 млрд рублей или эквивалента указанной суммы в долларах, евро, швейцарских франках и фунтах стерлингов», — отмечено в сообщении.
В нем говорится, что выгодоприобретатели отсутствуют.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 23 313,57 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 546,20 млрд, кредитный портфель — 15 611,93 млрд, обязательства перед населением — 11 379,53 млрд.