Американские фондовые индексы в среду показали преимущественно отрицательную динамику.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,08% и составил 2 597,08 пункта. Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,27% до 23 526,18. Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,07% до 6 867,36 пункта.

«Символическим снижением закрыл торги среды S&P 500, оставаясь в районе рекордных уровней. Объемы торгов были пониженными в преддверии сегодняшнего выходного по случаю Дня благодарения. Наиболее выраженную динамику показал телекоммуникационный сектор (плюс 1,67%). Акции тяжеловесов индустрии Verizon (плюс 1,99%) и AT&T (плюс 1,57%) подорожали после публикации Федеральной комиссией по связи проекта, предоставляющего провайдерам широкие полномочия определять, какие сайты и онлайн-сервисы их клиенты могут просматривать и использовать. Обнародованные протоколы заседания ФРС не вызвали у инвесторов особых эмоций. В повышении ставки в декабре рынок был и без того убежден», — комментирует эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.