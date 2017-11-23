С начала года кредитные организации не сообщили в FinCERT о каждой пятой успешной атаке хакеров. Банкиры не доверяют структуре, созданной внутри ЦБ для обеспечения информационной безопасности в финансовом секторе, опасаясь привлечь надзорное внимание регулятора, пишет «Коммерсант».



За год произошло около 50 успешных атак группировки Cobalt на банки, сообщили газете участники банковского рынка и собеседники в правоохранительных органах. В своем последнем отчете FinCERT, специализированное структурное подразделение ЦБ по информбезопасности, назвал атаки группировки Cobalt «основным трендом». Атакам Cobalt были подвержены банки разного масштаба, суммы хищений варьировались от нескольких миллионов до полумиллиарда. Но, несмотря на украденные средства, в 10 из 50 случаев банки предпочли не информировать FinCERT и правоохранительные органы. По данным издания, максимальная сумма хищений по скрытым атакам составляла 20 млн рублей.

Эксперты отмечают, что основная причина неразглашения информации об атаках — передача информации из FinCERT в надзорный блок ЦБ. С этого года сотрудники FinCERT активно участвуют в проверках главной инспекции Банка России. При этом они сообщают в надзор обо всех замеченных нарушениях, выявленных при расследовании инцидентов.

«FinCERT как структура ЦБ плотно взаимодействует с надзором, — подтвердил заместитель начальника ГУБиЗИ Банка России Артем Сычев. — У нас нет задачи выявлять проблемные вещи в банках, но если мы их обнаружим, то, естественно, поделимся информацией с надзором».

Впрочем, крупное хищение денежных средств не скроешь, о фактах хищения сообщат контрагенты банка, отметил Сычев. «И к недобросовестным банкам надзор все равно придет, и, если потеря средств выявится на уровне надзора, им будет хуже», — добавил он.

Однако, по словам экспертов в области информационной безопасности, в схеме хищений Cobalt необязательно задействуется второй банк для вывода денег, вывод может быть осуществлен и через собственные банкоматы. Таким образом, информация об атаке может так и остаться тайной для FinCERT, а значит, и других участников рынка.

Хакеры российской группировки Cobalt атаковали 250 компаний по всему миру Хакерская группировка Cobalt, известная масштабными атаками на финансовые учреждения, в результате которых банкоматы начинали выдавать деньги, и предположительно имеющая российские корни, в 2017 году значительно расширила сферу деятельности. Согласно отчету специализирующейся в области информационной безопасности компании Positive Technologies (есть у РБК), в первой половине 2017 года Cobalt разослала фишинговые письма, содержащие в себе зараженные файлы, более чем 3 тыс. получателей из 250 компаний в 12 странах мира.

Эксперты считают, что подобная скрытность отдельных участников рынка несет угрозу для остальных игроков. В частности, информирование об инцидентах позволяет неатакованным банкам превентивно реагировать на эти угрозы, обращаясь к экспертам в области информационной безопасности и используя соответствующие технологии защиты.

Кроме того, по словам представителей правоохранительных органов, своевременное информирование о хищении средств хакерами, быстро начатое расследование и больший объем информации о совершенных преступлениях существенно повышают шансы на выявление преступников.

По мнению экспертов, решить проблему могло бы отделение FinCERT от ЦБ или создание аналогичной независимой рыночной структуры. В противном случае все равно найдутся банки, которые готовы терять деньги, но упорно молчать, чтобы не привлекать внимание регулятора.