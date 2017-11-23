Российский сенатор Сулейман Керимов не будет заключен в тюрьму во Франции, однако должен оставаться в стране и внести залог в 5 млн евро, сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. Также сенатор должен несколько раз в неделю приходить в полицию, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами.

Ранее Керимову в ночь на четверг предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Его задержали в понедельник в Ницце. В среду российского сенатора доставили в суд для допроса. Согласно процедуре, судебный следователь принимает решение, предъявлять ли задержанному обвинения. В зависимости от этого судья избирает меру пресечения.

В Ницце задержали российского миллиардера и сенатора Керимова Во вторник в аэропорту Ниццы задержали члена Совета Федерации, российского бизнесмена Сулеймана Керимова. Об этом сообщили в посольстве России во Франции.

МИД России направил официальную ноту французским властям. Кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство вызвали временного поверенного в делах Франции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта, работа по защите его интересов продолжится.

При этом официальный представитель французского МИД заявлял, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется только на его действия в рамках официальных полномочий, применим ли он в данном случае, определит местный суд.

Сулейман Керимов — член Совфеда от Дагестана. Занимается бизнесом, контролирует инвестиционный холдинг «Нафта Москва». Он находится на 21-й строчке в рейтинге богатейших предпринимателей по версии журнала Forbes.