Сразу две компании — ООО «РГС Недвижимость» и «Легион Девелопмент», предоставляющие «Росгосстраху» (санируемому вместе с банком «ФК Открытие» Центробанком) офисы в аренду, запустили процесс ликвидации с последующим намерением банкротства. Не исключено, что таким образом бенефициары страховщика пытаются избежать расставания с активами, не подпавшими под санацию, пишет РБК.



Сообщение о намерении ООО «РГС Недвижимость» обратиться с заявлением о собственном банкротстве размещено на сайте «Федресурс.ру». В конце октября компания приняла решение о ликвидации, затем уточнила, что все-таки будет банкротиться. Согласно данным портала «Федресурс.ру», компания «Легион Девелопмент» находится в стадии ликвидации и также намерена обратиться с заявлением о собственном банкротстве.

Формально решению о ликвидации ООО «РГС Недвижимость» предшествовали допущенные им дефолты по шести выпускам облигаций на 16 млрд рублей. По данным Rusbonds, компания не выплатила купонные выплаты на общую сумму 501,87 млн рублей, а также не смогла погасить два выпуска на сумму 4,99 млрд рублей. В качестве причины дефолтов было отсутствие средств для выплаты купонного дохода. По «Легион Девелопменту» этой информации нет.

Между тем, как сообщалось ранее, «РГС Недвижимость» и «Легион Девелопмент» должны были войти в периметр сделки по приобретению владельцами «ФК Открытие» «Росгосстраха». Конечным бенефициаром обеих компаний — «РГС Недвижимости» и «Легион Девелопмента» — является бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров.

СМИ: в сделку «ФК Открытия» и «Росгосстраха» войдет недвижимость Хачатурова на 20 млрд рублей В периметр сделки по объединению «ФК Открытие» и «Росгосстраха» войдет также ряд компаний недвижимости бенефициара страховщика Данила Хачатурова в Москве и регионах, выяснил РБК. Это повышает инвестиционную привлекательность сделки для «Открытия», отмечают эксперты.

О готовящемся объединении «ФК Открытие» с «Росгосстрахом» стало известно еще в декабре 2016 года. С тех пор сделка структурировалась. Летом ФАС согласовала сделку по покупке «Росгосстраха». Однако с тех пор ситуация радикально изменилась: уже сам покупатель — банк «ФК Открытие» — был санирован Центробанком, а вместе с ним в периметр санации попал и «Росгосстрах». Но не попали, как выясняется теперь, ожидавшиеся к передаче недвижимые активы. Как уточнили РБК в банке «ФК Открытие», компания «РГС Недвижимость» не входит в периметр санации «ФК Открытие», ситуацию с «Легион Девелопментом» в банке не комментируют.

В «Росгосстрахе» сообщили, что выполняют обязательства перед «РГС Недвижимостью», отказавшись от других комментариев.

Эксперты не исключают, что таким образом недвижимость может быть исключена из состава непрофильных активов, которые ЦБ может истребовать с бенефициаров санируемых банков для уменьшения размеров обнаруженных в их балансах «дыр».