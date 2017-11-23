Банк «Санкт-Петербург» сократил свою долю в капитале «Возрождения» с 5,2273% до 0%

Банк «Санкт-Петербург» вышел из капитала банка «Возрождение», следует из материалов финучреждения.

«Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 1 241 420 / 5,2273%», — отмечается в документе.



Другие подробности сделки не сообщаются.

В конце октября сообщалось, что Промсвязьбанк пока не будет присоединять «Возрождение» и сделает из него digital-банк. В Промсвязьбанке поясняли, что меньший масштаб IT-платформы «Возрождения» дает возможность для более быстрой разработки, внедрения новых IT-технологий обслуживания и последующего тиражирования в том числе клиентам ПСБ. С учетом общего тренда на диджитализацию в банковском секторе скорость разработки и мобильность в поиске новых IT-решений становятся базовыми условиями успеха.

Основа для такой IT-синергии уже создана — оба банка перешли на унифицированную операционно-технологическую платформу.

При этом интеграционные процессы продолжатся, сообщали в ПСБ. Уточнялось, что «это в первую очередь проекты, связанные с цифровыми каналами: интернет-банки, системы ДБО, развитие устройств самообслуживания АТМ 2.0; реновация системы кредитных процессов для всех направлений бизнеса; замена бэкофисной системы для направления финансовых рынков».



В начале ноября несколько источников, близких к банку, рассказали «Коммерсанту», что бенефициары банка «Возрождение» рассматривают возможность его продажи. Однако акционеры «Возрождения» опровергли эти планы. «Мы впервые за многолетний опыт сделок M&A получаем предложение о продаже актива через СМИ. Видимо, о том, кто именно это будет, мы тоже узнаем из газет. Мы не проводим переговоров о продаже «Возрождения». ПСБ и «Возрождение» продолжают интеграционные процессы. Мы рассмотрим вопрос их стратегического развития на более спокойном фоне в 2018 году», — заявлял один из владельцев ПСБ Дмитрий Ананьев.

Акционеры «Возрождения» опровергли планы по продаже банка Продажа банка «Возрождение» не рассматривается, и никакие подобные переговоры не велись, заявили порталу Банки.ру мажоритарные акционеры Промсвязьбанка и «Возрождения».

Возрождение ПАО «Банк «Возрождение» — крупный столичный банк с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Москве и Московской области, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация располагает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области). По состоянию на 5 октября 2017 года структуры братьев Ананьевых («Промсвязь Капитал Б. В.» и ПАО «Промсвязьбанк») контролируют 55,25% акций «Возрождения». В состав акционеров входят также АО «АБ «Россия» (9,68%), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (9,44%), граждане Кипра (19,14%), акционеры-миноритарии (6,49%).



По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 259,39 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,22 млрд, кредитный портфель — 177,99 млрд, обязательства перед населением — 139,71 млрд.