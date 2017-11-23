Ряд банков, получивших поддержку от государства после 2014 года через ОФЗ по программе докапитализации, систематически не выполняют ее условия. Об этом говорится в письме Агентства по страхованию вкладов (АСВ, оператор программы) в Минфин, пишут «Ведомости». За невыполнение условий госпрограммы несколько банков оштрафованы.



По условиям программы банки должны в течение трех лет после получения средств увеличивать в среднем не менее чем на 1% в месяц ипотечное кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса и регионов. Если банки условия не выполняют, АСВ по итогам каждого квартала может оштрафовать их на 0,5% от суммы господдержки.

Среди нарушителей — Транскапиталбанк, не исполнявший условия программы 10 месяцев подряд, говорится в письме (данные по банкам приведены за май 2017 года). За 12 месяцев банк, наоборот, сократил кредитование на 7,11% (в среднем на 0,59% в месяц). РосЕвроБанк тоже 12 месяцев подряд не выполняет условия. У него кредитный портфель снизился на 3,27%. Связь-Банк и вовсе 15 месяцев не выполнял требования. За 20 месяцев он сократил кредитование на 3,08%. В списке также «Уралсиб», «Возрождение», Россельхозбанк и Новикомбанк, говорится в письме.

Эти банки, действительно, не выполняли условия по увеличению кредитования, но на внутриквартальные даты, подтвердил газете представитель Счетной палаты. По итогам III квартала 2017 года обязательства по росту кредитования не выполнили лишь четыре банка, из них три не сделали этого и по итогам II квартала, добавил он.

АСВ пока публиковало итоги только за II квартал — всего обязательства не выполнили четыре банка, и их агентство оштрафовало на 60,3 млн рублей.

С начала программы докапитализации по 1 октября этого года АСВ взыскало штрафов на 603 млн рублей, из них чуть больше половины — 311 млн — за невыполнение целей по росту, а оставшееся — за нарушение ограничений на увеличение оплаты труда в банках, сообщил представитель Счетной палаты.

Представитель одного из банков-нарушителей говорит, что они не выполняют требования из-за особенностей учета кредитного портфеля. Например, в него не входят приобретенные ипотечные кредиты, негативный вклад вносит изменение методологии, по которой клиенты относятся к категории малого и среднего бизнеса. Банки ведут диалог с АСВ с просьбой изменить методологию, говорит он.