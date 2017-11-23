Расходы на создание цифровой инфраструктуры в ближайшие три года составят 427 млрд рублей. Их львиная доля — 328,5 млрд рублей — придется на внебюджетные средства и лишь 98,6 млрд рублей — на бюджет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект мероприятий создания такой инфраструктуры по программе «Цифровая экономика», подготовленный «Ростелекомом».

Согласно документу, 70% средств — 299 млрд рублей — предлагается потратить на создание группировки спутников связи, охватывающих весь мир. Планируется, что оно полностью будет профинансировано из внебюджетных источников.

Среди других проектов — подключение к Интернету отдаленных населенных пунктов, школ, медицинских учреждений и государственных органов. Это обойдется бюджету в 53,6 млрд рублей. Также авторы проекта рассчитывают, что государство и частные инвесторы выделят почти 24 млрд рублей на создание так называемых цифровых инфраструктурных платформ. Среди них, к примеру, единая база спутниковых снимков и географических карт России, общероссийская биометрическая система идентификации граждан, перечисляет Глазков.

Расчеты стоимости мероприятий «Информационной инфраструктуры» делались на основе уже выполненных и заключенных госконтрактов, а также экспертных оценок, отмечает вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков.