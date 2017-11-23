Норматив достаточности базового капитала Бинбанка в период с 31 октября по 5 ноября 2017 года находился ниже порогового значения 2%, следует из релиза Центробанка.

«Банк России в соответствии с требованиями положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» информирует о том, что согласно отчетности ПАО «Бинбанк» (регистрационный номер 323) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже определенного абзацем одиннадцатым пункта 3.1.8.1.2 положения в совокупности за шесть операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 31 октября 2017 года по 5 ноября 2017 года)», — отмечается в сообщении.

Минимальное значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) установлено на уровне 4,5%.

Напомним, ЦБ 21 сентября принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

​МВФ: санация «Открытия»​ и Бинбанка не создала системных рисков для банковского сектора Санация банка «ФК Открытие» и Бинбанка не создала системных рисков для банковского сектора РФ. Об этом заявил журналистам глава представительства МВФ в России Габриэль Ди Белла.

