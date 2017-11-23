Норматив достаточности базового капитала Бинбанка в период с 31 октября по 5 ноября 2017 года находился ниже порогового значения 2%, следует из релиза Центробанка.
«Банк России в соответствии с требованиями положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» информирует о том, что согласно отчетности ПАО «Бинбанк» (регистрационный номер 323) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже определенного абзацем одиннадцатым пункта 3.1.8.1.2 положения в совокупности за шесть операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 31 октября 2017 года по 5 ноября 2017 года)», — отмечается в сообщении.
Минимальное значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) установлено на уровне 4,5%.
Напомним, ЦБ 21 сентября принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Санация банка «ФК Открытие» и Бинбанка не создала системных рисков для банковского сектора РФ. Об этом заявил журналистам глава представительства МВФ в России Габриэль Ди Белла.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк». 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В Бинбанк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1 160,43 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 43,85 млрд, кредитный портфель — 125,76 млрд, обязательства перед населением — 478,62 млрд.