Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 58,47 рубля, курс евро уменьшился на 2 копейки, до 69,14 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта пытается продолжить начавшееся в среду наступление против иностранных валют, отмечают эксперты.

«Укреплению рубля способствует сразу несколько факторов: продажа валютной выручки экспортерами для уплаты налогов, успешные аукционы Минфина РФ, ослабление доллара США на рынке Forex, а также снижение доходности американских облигаций», — перечисляет аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

В ближайшие две недели рубль нацелен на отметку 57, полагает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Он не исключает, что рублевые «быки» могут строить и более амбициозные планы — уйти к минимумам года в область чуть ниже 56.

«Для дальнейшего снижения динамика спроса и предложения, риторика ОПЕК+ и позиция ФРС должны одновременно давить нефть в одну сторону. Однако это не самый вероятный сценарий, и наибольшие риски исходят из ОПЕК+: картелю не выгодно отдавать свою долю рынка американцам, ведь им самим нужны деньги на поддержание собственных экономик», — комментирует эксперт.

В последний четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения, поэтому биржи там не работают, а в пятницу — сокращенный рабочий день, напоминает Антонов. «Если курс доллара сегодня закроется выше 58,45 рубля за «американца», то, вероятнее всего, ниже 58,25 рубля не пойдем. Падение ниже 57,8 рубля за доллар США не рассматриваю», — комментирует эксперт.



По паре EUR/RUB поддержка находится на уровне 68,8 рубля, отмечает он.

