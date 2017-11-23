Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) обратила внимание на действия некоторых участников рынка, которые в попытке удержать клиента прибегают к недобросовестным действиям. Без ведома клиента такие НПФ параллельно также подают заявление в Пенсионный фонд России, который при наличии двух заявлений в соответствии с законом блокирует перевод накоплений, что оказывается на руку фонду, стремящемуся сохранить клиентскую базу. НАПФ предлагает решать проблему на законодательном уровне, в ЦБ и ПФР обещают изучить предложение, пишет «Коммерсант».



НАПФ направила в Банк России и комитет по финансовому рынку Госдумы письмо с предложениями о корректировке закона «О негосударственных пенсионных фондах». СРО предлагает внести изменения в порядок рассмотрения заявлений граждан на перевод пенсионных накоплений. Президент ассоциации Константин Угрюмов отмечает в письме, что предлагаемые корректировки позволят «минимизировать недобросовестные практики защиты клиентской базы», которые ряд игроков активно применяли в минувших переходных кампаниях.

Для перевода пенсионных накоплений гражданин должен подписать два документа: заявление о переводе и договор обязательного пенсионного страхования (ОПС) с новым страховщиком. В 2016 году ПФР отказал в удовлетворении 5,2 млн заявлений (из 12 млн поданных), причем 1,6 млн заявлений, как указано в письме, не сопровождались договорами ОПС.

«Это свидетельствует о возможных злоупотреблениях части игроков по защите базы», — считает Угрюмов. Как он поясняет в письме, «заявления, в ряде случаев поданные без ведома граждан, аннулируют ранее поданные корректные заявления с договорами ОПС». В результате нарушаются права граждан на смену страховщика, и их накопления остаются без движения.

Чтобы исключить влияние таких действий, НАПФ предлагает заявления граждан, не подкрепленные договорами ОПС, оставлять без рассмотрения.

«Банк России изучит данную инициативу», — заявили в пресс-службе ЦБ. В ПФР сообщили, что «с вниманием отнесутся к инициативе НАПФ».