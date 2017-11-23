Екатеринбургский Уралтрансбанк, принадлежащий семье уральского бизнесмена Валерия Заводова, вышел на соглашение о финансовом оздоровлении с Центральным банком РФ. Как сообщает со ссылкой на свои источники «РБК Екатеринбург», срок его действия истекает в 2020 году. К этому времени собственник берет на себя обязательства по сохранению бизнеса, выполнению установленных мегарегулятором нормативов. Обсуждается привлечение в проект внешнего инвестора, однако пока такого партнера нет, утверждает инсайдер.

В Уральском главном управлении Центрального банка РФ обсуждать вопросы соглашения отказались: работа действующих кредитных организаций не комментируется. Уралтрансбанк не ответил на официальный запрос информагентства.

Fitch подтвердило СКБ-Банку рейтинг «B-», оставило в списке RWN рейтинги «CCC» АТБ и Уралтрансбанка Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило СКБ-Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом. Кроме того, агентство оставило долгосрочные РДЭ Азиатско-Тихоокеанского Банка и Уралтрансбанка, находящиеся на уровне «CCC», под наблюдением с негативными ожиданиями (Rating Watch Negative, RWN). Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Как напоминает «РБК Екатеринбург», ранее рейтинговое агентство Fitch сообщило, что Уралтрансбанк согласовывал с ЦБ планы восстановления капитализации, при этом определенные этапы этого плана должны быть реализованы в течение следующих нескольких месяцев. «В то же время неспособность обеспечить достижение предусмотренных планом задач может привести к вмешательству регулятора», — сказано в отчете Fitch. При этом рейтинговое агентство пояснило, что сохраненный на уровне «ССС» долгосрочный рейтинг Уралтрансбанка учитывает в том числе то, что кредитная организация обслуживает свои обязательства и имеет запасы ликвидности.



В отчете Уралтрансбанка за три квартала 2017 года сказано, что доходы банка по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизились на 558,74 млн рублей за счет уменьшения доходов по предоставлению ссуд клиентам, не являющимся кредитными организациями, на 282,428 млн рублей, доходов от операций с иностранной валютой — на 86,914 млн, доходов от размещения средств в кредитных организациях — на 162,745 млн, отмечает «РБК Екатеринбург».