Московский Кредитный Банк с 23 ноября ввел вклад «Новогодний». Срок вклада составляет 190 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 95-й день — 8,5% и с 96-го по 190-й день — 8,5% годовых.
Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит также 8,5%. Минимальная сумма депозита — 1 тыс. рублей.
Дополнительные взносы, расходные операции, а также пролонгация не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 декабря.
«При досрочном расторжении договора проценты за полный расчетный период сохраняются, за текущий (неполный) период выплачиваются по ставке вклада до востребования. Открыть депозит можно в офисах банка, а также онлайн», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 28 ноября 2016 года), мажоритарным акционером выступает Роман Авдеев с долей в 56,83%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующую в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития», — 8,19%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 5,39%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед», мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис, — 1,32%, Алхас Сангулия через ООО «Управление Сбережениями» — 3,86%, Борис Минц через НПФ «Будущее» — 3,56%, оставшиеся акции банка принадлежат прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1 752,03 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 209,23 млрд, кредитный портфель — 1 450,18 млрд, обязательства перед населением — 274,73 млрд.