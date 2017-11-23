Московский Кредитный Банк с 23 ноября ввел вклад «Новогодний». Срок вклада составляет 190 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 95-й день — 8,5% и с 96-го по 190-й день — 8,5% годовых.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит также 8,5%. Минимальная сумма депозита — 1 тыс. рублей.

Дополнительные взносы, расходные операции, а также пролонгация не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 декабря.

«При досрочном расторжении договора проценты за полный расчетный период сохраняются, за текущий (неполный) период выплачиваются по ставке вклада до востребования. Открыть депозит можно в офисах банка, а также онлайн», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.