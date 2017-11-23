Конфидэнс Банк понизил ставки по вкладу «Моя валюта». В долларах доходность депозита составит 0,5—1% (ранее — 1—2%), в евро — 0,2—0,4% годовых (вместо 0,4—0,9%). Минимальная сумма вклада — 150 долларов или евро.
Сроки — 91, 181, 367 и 700 дней. Дополнительные взносы не предусмотрены.
Проценты выплачиваются в конце срока.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 6,50 млрд рублей (267-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,63 млрд, кредитный портфель — 4,70 млрд, обязательства перед населением — 4,69 млрд.