Конфидэнс Банк понизил ставки по вкладу «Моя валюта». В долларах доходность депозита составит 0,5—1% (ранее — 1—2%), в евро — 0,2—0,4% годовых (вместо 0,4—0,9%). Минимальная сумма вклада — 150 долларов или евро.

Сроки — 91, 181, 367 и 700 дней. Дополнительные взносы не предусмотрены.

Проценты выплачиваются в конце срока.

Конфидэнс Банк ООО «КБ «Конфидэнс Банк» — небольшой по размеру активов региональный кредитный институт, зарегистрированный в Костроме. Финансовая организация специализируется на обслуживании связанных с ней компаний. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Важнейшим источником фондирования при этом выступают вклады физлиц (71,9%). Основным акционером банка является предприниматель, политик, бывший депутат Костромской областной думы Евгений Трепов (84,25%), Елене Казаковой принадлежит 9,75%, Ивану Осетрову — 6%.

По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 6,50 млрд рублей (267-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,63 млрд, кредитный портфель — 4,70 млрд, обязательства перед населением — 4,69 млрд.