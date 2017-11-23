Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о хищении свыше 5,6 млрд рублей в Финпромбанке, сообщили в пресс-службе ведомства.



«По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года неустановленные лица под видом заключения ряда гражданско-правовых договоров, которые они в действительности не намеревались исполнять, совершили хищение денежных средств АКБ «Финпромбанк» (ПАО) на общую сумму свыше 5,6 миллиарда рублей... В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денежных средств, а также обстоятельств совершения преступления. Следователи СКР дадут всестороннюю правовую оценку действиям всех, кто причастен к мошеннической схеме, и примут все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба», — говорится в релизе.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Финпромбанка 19 сентября 2016 года. За несколько месяцев до отзыва лицензии акционеры кредитной организации пытались найти варианты спасения банка. В частности, один из собственников — бизнесмен Муса Бажаев и связанные с ним структуры планировали увеличить свою долю владения банком до 95%.

В Центробанке посчитали санацию Финпромбанка даже за счет средств акционеров нецелесообразной. По данным источника портала Банки.ру, близкого к ФПБ, регулятор потребовал от банка доначислить свыше 20 млрд рублей резервов на возможные потери.

В октябре 2016-го Финпромбанк был признан банкротом.