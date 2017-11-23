Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», для платежа достаточно сканировать телефоном QR-код и подтвердить операцию. Скоро будет запущена пилотная версия. Сервис подходит для магазинов, курьерской доставки и терминалов самообслуживания, пишут «Ведомости».

Сервис могут поддерживать все магазины, которые работают со Сбербанком, рассказал газете представитель госбанка.



QR-коды для оплаты использует китайская Alipay, пришедшая в Россию летом. Приложение Alipay (к нему привязана банковская карта или электронный кошелек) позволяет не только платить в магазинах, но и заказывать еду, бронировать столик в ресторане, брать напрокат велосипед и т. д. Но платить через Alipay могут только граждане КНР.

«Многим российским банкам не дает покоя успех Alipay», — говорит банкир — специалист по карточкам. Однако в России оплата по QR-коду не заменит традиционных карт и терминалов в магазинах, отмечает он. Но новое клиентское поведение формируется — все больше людей совершают платежи через мобильный банк, им можно предложить и новую услугу, считает банкир. Сбербанк провел фокус-группы и другие исследования, сказал его представитель: клиенты готовы платить по QR-коду.

Успешность проекта будет зависеть от того, насколько Сбербанку удастся расширить применение этой технологии, считает топ-менеджер банка-конкурента. Приложением «Сбербанк Онлайн» пользуются 28 млн человек в месяц, сообщил представитель банка. Сбербанк принимает карты примерно в 50% магазинов в России, в некоторых регионах эта цифра доходит до 70—80%, указывает замдиректора по развитию бизнеса OpenWay в России Сергей Лебедев. По его словам, внедрение оплаты по QR-коду — не суперсложная технологическая задача. В дальнейшем банк может расширить коммуникацию с клиентом, как это делает Alipay, предлагая дополнительные сервисы, считает он.

Сбербанк не делает переводы напрямую со счета на счет, для платежей в «Сбербанк Онлайн» карта в любом случае выступает идентификатором, рассказывают два собеседника газеты, знакомые с IT-архитектурой Сбербанка. И возникает вопрос, сможет ли банк избежать выплаты комиссий карточным платежным системам, даже если платежи будут совершаться по QR-коду.

Кроме того, оплата по QR-коду дольше, чем оплата картой, будут очереди на кассах, такого себе не могут позволить крупные торговые сети, указывает розничный банкир.