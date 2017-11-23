Платежная система PayPal и исследовательское агентство Data Insight представили результаты исследования рынка российских фрилансеров (самозанятых профессионалов), которые работают не только с российскими, но и с иностранными клиентами. Исследование показывает, что сегодня две трети российских фрилансеров выполняют работу для иностранных клиентов, а 14% специализируются исключительно на зарубежных заказах. При этом треть из них работают на этом рынке меньше года. У 19% опрошенных доход, полученный от заказов из-за рубежа, вырос как минимум в два раза только за последние полгода.

Одна из причин, по которой российские фрилансеры обращаются к международному рынку, заключается в том, что работа на нем приносит более высокий заработок. Для одной трети тех, кто работает с иностранными заказами, эта деятельность становится основным источником дохода и в среднем обеспечивает 61 тыс. рублей в месяц. Для сравнения: российские клиенты как основной источник дохода приносят около 53 тыс. рублей.

В ответ на вопрос, почему фрилансеры предлагают свои услуги за рубежом, респонденты называют не только более высокий уровень оплаты их услуг, но и более интересные заказы. При этом те, кто специализируется на российских клиентах, в числе преимуществ указывают общий менталитет и более высокую скорость взаимодействия.

Большинство фрилансеров — выпускники вузов в возрасте от 26 до 35 лет, не имеющие семьи. При этом мужчины работают с иностранными клиентами чаще, чем женщины. Самая распространенная сфера работы среди фрилансеров — дизайн, за ним идет IT-разработка. Также популярна продажа творческих работ на стоковых порталах, но те, кто ею занимается, почти всегда специализируются на иностранных клиентах.

Фрилансеры чаще всего проживают в городах-миллионниках, а больше всего — в Москве и Санкт-Петербурге. Приволжский и Сибирский федеральные округа также могут похвастаться большим числом фрилансеров (15% из тех, кто имеют иностранных клиентов, проживают в Приволжском ФО, 12% — в Сибирском).

Если российских клиентов, как правило, находят по рекомендациям знакомых, то иностранные заказы ищут на специализированных сайтах. В числе наиболее популярных интернет-источников участники опроса назвали специальные площадки для фрилансеров (Upwork, Freelancer.com) и дизайнеров (Dribbble.com, Behance, Deviantart, Creative Market), фотобанки (Shutterstock.com, Depositephotos, Istock, Adobe, 99designs, Fotolia, Dreamstime) и аудиостоки (Audiojungle.net).

Больше всего заказов приходит из США (54% фрилансеров, работающих с иностранцами, находят клиентов в Штатах). На втором месте — Великобритания (22%). Однако российские фрилансеры получают заказы и из других регионов, включая страны Европы, Индию, Китай и Австралию.

По данным опроса, для оплаты иностранных заказов чаще всего используется глобальная платежная платформа PayPal. Однако при работе с российскими заказчиками фрилансеры по-прежнему предпочитают переводы с карты на карту.

Всего 17% фрилансеров не видят для себя возможностей на международном рынке услуг. В качестве основных препятствий они указывают слабое знание иностранных языков, боязнь более высокой, чем на российском рынке, конкуренции и наличие профессиональных «ограничений» (работа с текстами на русском языке, индивидуальное обучение на русском языке и т. д.).

По словам главы Data Insight Федора Вирина, «это первое исследование, которое рассматривает участие российских фрилансеров на международном рынке». По его мнению, «тренд самозанятости станет одним из основных в ближайшие годы». «Фриланс помогает всем стать частью глобальной экономики, дает возможности, которые не зависят от места жительства», — считает директор по развитию бизнеса PayPal Ольга Лоншакова.

«Исследование проводилось с целью оценить потенциальные перспективы международного рынка фриланса для российских фрилансеров. Методика выборки и опроса: интернет-опрос, отбор участников через социальные сети. Целевая аудитория: фрилансеры от 14 лет и старше, выполнявшие заказы для российских и иностранных клиентов в первом полугодии 2017 года. Объем выборки — 500 интервью. Сроки проведения опроса: август — сентябрь 2017 года», — указано в справке об исследовании.



Напомним, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на днях заявил, что деятельность фрилансеров следует относить к серому сектору экономики.