Минэкономразвития на текущий момент сохраняет прогноз по инфляции в России в 2017 году в пределах от 2,5% до 2,8%. Об этом сказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«У нас прогноз остается 2,5—2,8%», — сообщил он. «Сейчас годовая инфляция где-то между 2,4—2,5%», — добавил министр.

Орешкин также отметил, что пока Минэкономразвития не принимало решения о снижении прогноза по инфляции в ноябре. «Сейчас посмотрим. Все наши качественные комментарии относительно инфляции сохраняются», — заверил он.