Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе Международной конференции «Инвестиции в климат: новая парадигма экономического развития России» заявил о необходимости адаптации экономики страны к климатическим изменениям, передает корреспондент РБК.

Как отметил министр, проблема климатических изменений важна для экономики России не меньше, чем для всего мира. «Только за прошлый год у нас произошло больше тысячи опасных природных явлений, 40% из них нанесли ущерб экономике. Из-за пожаров в прошлом году в Иркутске и Бурятии мы потеряли 500 тысяч гектаров леса, в отдельные годы ущерб (от таких природных явлений. — Прим. ред.) для национального благосостояния составляет 1—2% ВВП», — заявил глава Минэка.

Минэкономразвития разрабатывает национальный план адаптации экономики к климатическим изменениям и внедрение системы природного регулирования, рассказал Орешкин. «Мы разработали федеральный закон, который обязывает собирать сведения по выбросу парниковых газов предприятий. На их основе следующим этапом можно будет уточнить размер национальных выбросов и создать базу для их регулирования и экономики в данной сфере», — рассказал он.

Обсуждение климатических изменений в мире сводится к использованию ископаемого топлива, говорит Орешкин, но немаловажным моментом является также учет поглощающей способности лесов. «До сих пор считалось, что порядка 60% поглощательного эффекта мировых лесов приходится на тропики. Но если посмотреть последние исследования, то в результате процессов выработки тропических лесов эффект с точки зрения эмиссии углеродов стал отрицательным. Вырубка лесов оказывает даже больший эффект, чем выбросы промышленности и других источников», — отметил министр. В настоящее время поглощающий эффект лесов в России Минэкономразвития оценивает в 30% от суммарных выбросов.

Еще один важный момент, по словам Орешкина, — это оценка эффекта от технологии производства той или иной продукции. «Приведу пример на компании «Русал»: производство алюминия в России по углеродной емкости в три — четыре раза меньше, чем производство в среднем по миру. Это важно, так как при «зеленой» экономике потребитель должен отдавать предпочтение продукции, которая мало влияет на окружающую среду», — сказал он.

Климатические изменения могут привести к широкому спектру негативных последствий, предупредил министр, — от пожаров до нестабильного урожая. «Волатильность цен на продукты питания — то, что оказывает влияние и на денежно-кредитную политику и тем самым на экономический рост в целом», — заключил Орешкин.