Министерство экономического развития России (МЭР) в честь Международного дня борьбы с коррупцией организовывает антикоррупционный творческий конкурс среди сотрудников ведомства. Соответствующее письмо было разослано по внутренней почте МЭР (есть в распоряжении Банки.ру).



Работникам министерства предлагается поучаствовать в двух номинациях: «Лучший антикоррупционный лозунг» и «Лучший антикоррупционный плакат». Участников призывают проявить творческие способности и принять участие в формировании в обществе «атмосферы нетерпимости коррупции».

В пресс-службе ведомства отметили, что это не единичная акция, и подобные мероприятия часто проводят в МЭР.

«Министерство в рамках развития корпоративной культуры регулярно проводит опросы, сессии, открытые встречи и конкурсы среди сотрудников по различным вопросам внутреннего развития. В том числе и в рамках привлечения внимания к антикоррупционной повестке министерства. В частности, последние конкурсы призваны формировать среди сотрудников нетерпимость к коррупции. Все эти мероприятия включены в большой блок задач по информированию сотрудников об антикоррупционной повестке», — сообщили в пресс-службе.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

