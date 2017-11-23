Уральский Банк Реконструкции и Развития выпустил новую кредитную карту с длительным льготным периодом. Банк предлагает оформить неименную кредитную карту в категории Visa Unembossed с грейс-периодом 120 дней, который распространяется на все операции по карте.

Процентная ставка при подтверждении дохода составит 27% годовых, без подтверждения — 32% годовых.

Величина кредитного лимита также зависит от наличия документального подтверждения дохода и составляет до 60 тыс. рублей без подтверждения дохода и до 150 тыс. рублей — с подтверждением. Плата за выпуск карты не взимается, годовое обслуживание обойдется клиенту в 1,5 тыс. рублей. Если клиент достигает объема расходных операций по карте в 100 тыс. рублей в течение одного года, банк вернет плату за обслуживание.

Комиссия за снятие собственных средств заемщика и кредитных средств в банкоматах и кассах банка, а также в устройствах сторонних кредитных организаций составит 4%, но не менее 500 рублей. По карте предусмотрен cash back в размере 1% за любые покупки без ограничений по сумме.



«Напомню, что в продуктовой линейке банка есть еще одна кредитная карта — «Visa Максимум» с кешбэком до 10% на специальные категории и беспроцентным периодом 60 дней, который не распространяется на снятие наличных. Из отличительных особенностей новой карты также стоит отметить, что при ее использовании как для снятия наличных, так и для безналичной оплаты будут действовать единые процентные ставки, в то время как по карте «Visa Максимум» процентные ставки по операциям различны, в частности, на снятие наличных действуют более высокие ставки», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.