Банк ВТБ, ГУП «Мосгортранс» и международная платежная система Mastercard реализуют проект по обеспечению возможности оплаты проезда в наземном транспорте Москвы с помощью банковских карт и смартфонов с функцией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. ВТБ выступил в проекте банком-эквайером, уточняется в его релизе.
Сегодня сервис уже доступен в столичных трамваях № 6 и № 27. В ближайшие месяцы услуга появится на целом ряде маршрутов, проходящих по центру города, а также вблизи крупных спортивных, культурных и развлекательных объектов. Для этого в транспорте установят валидаторы нового образца.
Валидаторы с обновленным функционалом располагаются у первой двери. Стикеры, информирующие пассажиров о возможности оплаты проезда банковской картой, размещены при входе в транспорт.
«Стоимость проезда при оплате таким способом составит 40 рублей — это на треть дешевле, чем при покупке разового билета у водителя», — подчеркнул генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 9 442,61 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 080,74 млрд, кредитный портфель — 5 192,13 млрд, обязательства перед населением — 559,42 млрд.