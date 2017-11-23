Банк ВТБ, ГУП «Мосгортранс» и международная платежная система Mastercard реализуют проект по обеспечению возможности оплаты проезда в наземном транспорте Москвы с помощью банковских карт и смартфонов с функцией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. ВТБ выступил в проекте банком-эквайером, уточняется в его релизе.

Сегодня сервис уже доступен в столичных трамваях № 6 и № 27. В ближайшие месяцы услуга появится на целом ряде маршрутов, проходящих по центру города, а также вблизи крупных спортивных, культурных и развлекательных объектов. Для этого в транспорте установят валидаторы нового образца.

Валидаторы с обновленным функционалом располагаются у первой двери. Стикеры, информирующие пассажиров о возможности оплаты проезда банковской картой, размещены при входе в транспорт.



«Стоимость проезда при оплате таким способом составит 40 рублей — это на треть дешевле, чем при покупке разового билета у водителя», — подчеркнул генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

