Госдума отклонила законопроект, предлагающий вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Документ был внесен депутатами от ЛДПР в ноябре 2016-го.

Напомним, с 1 января 2016 года в России были отменены индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии работающим пенсионерам.

«Применение данной меры крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан. Кроме того, в качестве ответной меры со стороны граждан последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров», — говорилось в пояснительной записке к проекту.



Авторы документа считали необходимым «вернуться к нормальной индексации пенсий в 2017 году для работающих пенсионеров и восстановить порядок, чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях».

Однако комитет ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов в отрицательном заключении на документ указал, что в проекте не определены источники финансирования расходов на его реализацию.