Клиенты Сбербанка в текущем году с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» совершили налоговых платежей на 9,8 млрд рублей, что более чем в три раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Начиная с августа, когда стала доступна возможность оплаты с помощью штрихкода, почти половину налоговых платежей в мобильном приложении клиенты осуществляют с помощью этой технологии, отмечается в релизе Сбербанка.

В этом году Сбербанк запустил обновленное приложение «Сбербанк Онлайн» для Android и iPhone с возможностью совершения налоговых платежей по штрихкодам.

«До окончания срока уплаты имущественных налогов за 2016 год осталось всего несколько дней. Мы напоминаем нашим клиентам, как это можно сделать проще всего. Для проведения платежа достаточно достать из кармана телефон и отсканировать штрихкод на квитанции с помощью нашего мобильного приложения — не нужно ходить в отделение или искать устройство самообслуживания. Мы отмечаем значительный интерес к новой технологии: каждый второй налоговый платеж наши клиенты проводят в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» с помощью штрихкода», — рассказал директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игорь Мамонтов.



Согласно Налоговому кодексу, до 1 декабря 2017 года граждане должны уплатить транспортный, имущественный и земельный налоги за 2016 год.

​Клиенты Сбербанка смогут платить в магазинах по QR-коду Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», для платежа достаточно сканировать телефоном QR-код и подтвердить операцию. Скоро будет запущена пилотная версия. Сервис подходит для магазинов, курьерской доставки и терминалов самообслуживания, пишут «Ведомости».