В октябре Центробанк собрал мнения 45 тыс. россиян по поводу новых купюр, и все отзывы были положительными, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. В ЦБ уточнили, что этот сбор мнений уже свидетельствует об интересе россиян к банкнотам номиналом 200 и 2 000 рублей и формировании позитивного отношения.



«Мы видели большой интерес к ним со стороны наших граждан и получили положительные отзывы», — отметили в пресс-службе ЦБ.

Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей 12 октября 2017 года. Купюра номиналом 200 рублей изготовлена с использованием специальной полимерной пропитки и покрыта защитным лаком. На ней размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2 000 рублей из хлопка изображены мост на остров Русский и космодром Восточный в Амурской области.

ЦБ выпустил в обращение банкноты с новыми номиналами Банк России в четверг, 12 октября, вводит в обращение новые банкноты номиналами 200 и 2 тыс. рублей, символы для которых были выбраны по итогам общероссийского голосования. В банкнотах использованы усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна, подчеркивается в сообщении регулятора.

По мнению вице-президента банка ТКБ Игоря Антонова, банкноты напоминают евро. В пресс-службе ЦБ пояснили, что купюры номиналом 200 и 2 000 рублей выполнены в соответствии с «мировыми тенденциями современного дизайна банкнот».

«Это общие тенденции по использованию ярких цветов и более крупных изображений, в том числе для удобства их использования для слабовидящих людей, — отметили в пресс-службе ЦБ. — Новые купюры — законное средство платежа, которое обязаны принимать в магазинах и предприятиях сервиса наряду с другими банкнотами действующего банкнотного ряда. Магазины и предприятия, понимая это, делают все возможное, чтобы обеспечить настройку оборудования в кратчайшие сроки».

Банки начали готовиться к приему новых банкнот заранее. «Необходимые настройки в устройствах приема наличных, в частности банкоматах и терминалах, проведены, поэтому проблем с приемом новых банкнот быть не должно», — уверен Антонов.

Впрочем, по мнению экспертов, проблемы с приемом банкнот не исключаются, особенно в сельской местности.