Промсвязьбанк открыл операционный офис «Спортивный» в Уфе. Отделение расположено по адресу: пр-т Октября, д. 10, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Клиентам доступен полный спектр банковских услуг и зона самообслуживания 24/7. Особенностью нового офиса является специально выделенное пространство для обслуживания юридических лиц. Теперь малый, средний и крупный бизнес Уфы может воспользоваться расчетно-кассовым обслуживанием, всеми кредитными продуктами, решениями по международному финансированию, технологиями и сервисами Промсвязьбанка», — говорится в релизе.

Режим работы отделения: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 20:00 (для физических лиц), с 9:00 до 17:30 (для юридических лиц), без перерыва; в субботу — с 10:00 до 16:00 (для физических лиц), без перерыва; воскресенье — выходной день.