Промсвязьбанк открыл операционный офис «Спортивный» в Уфе. Отделение расположено по адресу: пр-т Октября, д. 10, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Клиентам доступен полный спектр банковских услуг и зона самообслуживания 24/7. Особенностью нового офиса является специально выделенное пространство для обслуживания юридических лиц. Теперь малый, средний и крупный бизнес Уфы может воспользоваться расчетно-кассовым обслуживанием, всеми кредитными продуктами, решениями по международному финансированию, технологиями и сервисами Промсвязьбанка», — говорится в релизе.
Режим работы отделения: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 20:00 (для физических лиц), с 9:00 до 17:30 (для юридических лиц), без перерыва; в субботу — с 10:00 до 16:00 (для физических лиц), без перерыва; воскресенье — выходной день.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1 327,19 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 153,95 млрд, кредитный портфель — 717,77 млрд, обязательства перед населением — 374,01 млрд.