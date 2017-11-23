ЦБ установил официальные курсы валют на 24 ноября. Курс доллара понизился на 54,39 копейки, составив 58,4622 рубля (59,0061 рубля на 23 ноября). Курс евро уменьшился на 22,47 копейки, до 69,1783 рубля (с 69,403 рубля на 23 ноября).



Поддержку российской валюте оказывают стабильно высокие цены на нефть, выплаты в рамках налогового периода и восстановление аппетита инвесторов к риску, отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского Банка Реконструкции и Развития Владимир Зотов.

«Черное золото» подорожало на новостях из-за океана. Так, игроки обратили внимание на то, что запасы сырья в США сократились за неделю на 1,86 миллиона баррелей (прогнозы аналитиков были сдержаннее). Кроме того, котировки подтолкнуло вверх происшествие на трубопроводе Keystone, который подает канадскую нефть на американские перерабатывающие заводы», — комментирует аналитик.

Кроме того, добавляет он, все больше сказывается позитив от приближения встречи ОПЕК+ в Вене.

Что касается спроса на рисковые активы, то он восстанавливается после публикации протокола октябрьского заседания ФРС США, продолжают аналитики Нордеа Банка. По их словам, неожиданно мягкий протокол заседания ФРС ослабил доллар.

«Внимание рынков привлекли опасения некоторых членов ФРС относительно сохраняющейся слабой динамики инфляции и рисков ее устойчивого закрепления на уровнях ниже целевых значений в 2%. Рынки интерпретировали данные заявления как сигнал о том, что в будущем году ставки могут повышаться менее агрессивно или позже, чем это предполагает базовый сценарий (предполагает три повышения ставки в 2018 году по 25 базисных пунктов)», — говорится в аналитическом обзоре.

В целом тональность опубликованного вчера протокола заседания ФРС США несколько снизила среднесрочные риски для валют развивающихся стран, резюмируют эксперты.

Дополнительной темой для рынков остается налоговая реформа в США, голосование по которой в сенате намечено на следующую неделю. «Возможные сложности с принятием налоговой реформы в этом году также способны снизить давление на валюты развивающихся стран до конца года», — допускают аналитики Нордеа Банка.

Впрочем, с середины следующей недели в отсутствие поддержки от налогового периода рубль может вернуться ближе к отметкам 59 рублей за доллар, не исключают они.