Средняя выплата в ОСАГО по итогам десяти месяцев 2017 года выросла на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2016-го и составила 77,050 тыс. рублей. При этом размер средней премии снизился на 3%, до 5,820 тыс. рублей. Таковы предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА).



В союзе напомнили, что средняя выплата в январе — октябре 2016 года составляла 66,774 тыс. рублей, а средняя премия — 6,024 тыс.

«В январе — октябре 2017 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 187,45 миллиарда рублей, снизившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 18% — до 155,1 миллиарда рублей. В октябре текущего года средняя выплата выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 74,891 тысячи рублей, средняя премия сократилась на 4% — до 5,863 тысячи рублей», — говорится в релизе.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, с начала года продолжается ежемесячное падение средней премии по ОСАГО на фоне роста средней выплаты. Он объяснил эту тенденцию в том числе неспадающей активностью недобросовестных посредников. Однако здесь намечается положительный тренд в связи с активизацией правоохранительных органов, заключил Юргенс.