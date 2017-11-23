Одним из основных вызовов для рынка страхования жизни сейчас являются слишком высокие комиссии банков при продаже страховых продуктов, сказал член президиума Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации страховщиков жизни, член совета директоров СК «Сбербанк Страхование жизни» Максим Чернин.

Выступая на VIII ежегодной конференции «Банкострахование в России и СНГ», спикер подчеркнул, что сейчас наблюдается движение банков, которые сами предлагают своим партнерам-страховщикам снижать комиссионное вознаграждение. В частности, «ФК Открытие» — еще до начала процедуры санации — выступил с предложением снизить свою комиссию по банкострахованию.

Другими вызовами рынка Чернин назвал высокую зависимость от инвестиционных продуктов и банковского канала продаж, низкое качество продаж и низкий уровень доверия потребителей, слабую автоматизацию и дороговизну всех процессов, высокую долю офлайн-продаж.

В этой связи, по мнению эксперта, будущее рынка будет зависеть в большей степени от клиентоцентричности модели бизнеса, готовности к внедрению онлайн-модели и готовности к изменению структуры маржинальности.