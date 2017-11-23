Европейская банковская организация (European Banking Authority, EBA) переедет из Лондона в Париж из-за Brexit. Такое решение было принято Советом ЕС, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Европейская комиссия должна подготовить законодательное предложение, которое должно быть рассмотрено и одобрено Европарламентом.

Конкурсная заявка на переезд организации в Париж включала в себя предоставление на выбор офисов в двух деловых районах города уже со второй половины 2018 года — почти за год до даты фактического отделения Великобритании от ЕС. Кроме того, французское правительство предоставит EBA компенсацию в размере 1,5 млн евро для покрытия части расходов и аренды.

EBA работает для обеспечения эффективного и последовательного пруденциального регулирования и надзора в европейском банковском секторе. Среди других задач EBA оценивает риски и уязвимости в банковском секторе ЕС посредством регулярных отчетов об оценке рисков и стресс-тестов в масштабах всего ЕС.

EBA уверена, что Франция поддержит плавный переезд организации на новое место, что «имеет решающее значение для продолжения выполнения задач и миссий организации по поддержанию финансовой стабильности в ЕС».

Восемь европейских городов конкурировали за размещение штаб-квартиры EBA, среди них были Дублин, Вена, Брюссель, Люксембург и Франкфурт.