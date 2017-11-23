Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Краснодар) уменьшил с 1,4 млрд до 1,2 млрд рублей сумму взыскания с двух структур европейского банковского холдинга HSBC — московского Эйч-Эс-Би-Си Банка и компании HSBC Management (Guernsey) Limited — в пользу калмыцкого ООО «Дальняя степь», фигурирующего в уголовном «деле Браудера».

Суд, рассмотрев кассационную жалобу Эйч-Эс-Би-Си Банка, частично изменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые привлекли «дочек» HSBC к субсидиарной ответственности по обязательствам «Дальней степи».

Калмыцкая компания, как установил суд первой инстанции, была подконтрольна возглавляемому Уильямом Браудером фонду Hermitage Capital и использовалась, как считают российские следственные органы, для финансовых махинаций. Арбитраж Калмыкии в августе по требованию конкурсного управляющего «Дальней степи» Кирилла Ноготкова привлек HSBC Management (Guernsey) Limited и Эйч-Эс-Би-Си Банк к субсидиарной ответственности в качестве лиц, контролировавших компанию до ее банкротства.

HSBC заплатит 1,4 млрд рублей калмыцкой фирме из «дела Браудера» Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ессентуки) оставил в силе определение нижестоящего суда, который взыскал со структур европейского банковского холдинга HSBC — компании HSBC Management (Guernsey) Limited и московского Эйч-Эс-Би-Си Банка — около 1,4 млрд рублей в пользу калмыцкого ООО «Дальняя степь».

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995—2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

Российские следственные органы вменяют Браудеру и его бизнес-партнеру Ивану Черкасову организацию уклонения от уплаты налогов, организацию преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. Уголовное дело в отношении двух фигурантов выделено из «большого дела», возбужденного еще в 2004 году. Расследование «нового» дела завершено, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании «Дальняя степь» и выводом за рубеж акций компании «Газпром», общий ущерб, по подсчетам МВД, составил 3,5 млрд рублей.

Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по «делу Магнитского». Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997—2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.