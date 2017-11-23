Десятка ведущих страховщиков жизни контролирует 90% рынка, топ-5 — 76%. Такие данные привел член президиума ВСС и АСЖ, член совета директоров компании «Сбербанк Страхование жизни» Максим Чернин.

По его словам, общие сборы компаний из топ-10 составили за девять месяцев 2017 года 207,2 млрд рублей, топ-5 страховщиков жизни — 174,3 млрд. Двадцать ведущих компаний собрали за три квартала 228,7 млрд рублей и контролируют 99% рынка. Всего на рынке страхования жизни в настоящее время работает 33 компании против 39 в 2015 году и 53 — в 2010-м.

«К сожалению, всего две иностранные компании остались в первой десятке, а еще два года назад их было около пяти, — посетовал Максим Чернин. — Причина простая: некоторым иностранным игрокам акционеры не разрешают заходить на рынок инвестиционного страхования жизни, опасаясь рисков защиты капитала, ответственности перед клиентом и т. д. А поскольку лидер роста — ИСЖ, поэтому несколько компаний выпали из первой десятки. А наличие иностранных игроков — это всегда плюс».

«Сосьете Женераль Страхование жизни» и «СИВ Лайф» занимают девятую и десятую позицию с долями рынка 2,3% и 1,8% соответственно. Безусловным лидером по итогам девяти месяцев, по данным АСЖ, остается «Сбербанк Страхование жизни» — 69,6 млрд рублей сборов и 30,3% рынка. На втором месте — «Росгосстрах Жизнь» (39 млрд, 17%), на третьем — «АльфаСтрахование Жизнь» (36,2 млрд рублей, 15,8%).

«Следующая плеяда игроков идет с большим отрывом», — подчеркнул эксперт. «Ренессанс жизнь» и «ВТБ Страхование жизни» занимают четвертую и пятую строчки рейтинга по сборам с долями рынка в 6,9% и 6% и сборами 15,8 млрд и 13,7 млрд рублей соответственно. Также в топ-10 по итогам отчетного периода вошли «ВСК Линия жизни», «СОГАЗ жизнь» и «Ингосстрах жизнь».



Инвестиции или жизнь! Объемы инвестиционного страхования жизни в первом полугодии 2017 года удвоились, а доходность опередила банковские вклады. Три компании контролируют две трети рынка. Однако темпы роста замедляются. Таковы основные выводы исследования анализа рынка ИСЖ, проведенного Банки.ру совместно с «БизнесДром».



Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru

Сбербанк страхование жизни ООО «Сбербанк страхование жизни» – крупная страховая компания, специализирующаяся на страхования жизни, составляющем около 100% страхового портфеля в 2016 году. Является дочерней компанией крупнейшего банка Российской Федерации – Сбербанка России. В 2016 году по объему собранной премии общество заняло пятое место в общем рэнкинге российских страховщиков и первое место среди страховщиков, специализирующихся на страховании жизни. Продукты компании представлены во всей филиальной сети Сбербанка на территории РФ, а также в офисах банков-партнеров. Головной офис компании находится в Москве.

АльфаСтрахование-Жизнь ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» – крупная по размеру сборов специализированная компания, приоритетным направлением деятельности которой является страхование жизни и здоровья. В 2016 году организация заняла 11-е место по размеру собранной премии в рэнкинге страховых компаний РФ и замкнула тройку лидеров среди страховщиков жизни. На территории России деятельность компаний Группы «АльфаСтрахование» осуществляется в более 400 региональных представительствах. Головной офис расположен в Москве.

РГС Жизнь ООО СК «РГС Жизнь» – крупная страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни и добровольном пенсионном страховании. По итогам 2016 года общество заняло девятое место в рэнкинге ведущих российских страховщиков и второе место по сборам среди страховщиков жизни (сборы в данном сегменте страхования составили 90,25% страхового портфеля). Подразделения компании открыты в 74 регионах страны. Головной офис находится в Москве.

Ренессанс Жизнь OOO «CК «Ренессанс Жизнь» – крупная по размеру сборов страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни. С ноября 2017 года входит в состав объединенной страховой группы «Ренессанс Страхование». В 2016 году общество заняло 13-е место по сборам в рэнкинге российских страховщиков и четвертое место в сегменте страхования жизни, доля договоров по которому составляет 90,33% страхового портфеля. Сеть представительств компании состоит из более 60 отделений по всей стране. Головной офис расположен в Москве.

ВТБ Страхование жизни АО «ВТБ Страхование жизни» – крупная по объему сборов компания, специализирующаяся на накопительном и инвестиционном страховании жизни. По итогам 2016 года общество заняло 15-е место на российском страховом рынке по объему собранной страховой премии и пятое место среди ведущих страховщиков жизни. Главным акционером компании является универсальный страховщик ООО СК «ВТБ Страхование», входящий в крупнейшую в России финансовую группу ВТБ. Полисы компании реализуются в основном через отделения банков «ВТБ 24» и «ВТБ Банк Москвы». Компания «ВТБ Страхование жизни» зарегистрирована в Москве и не имеет филиалов и представительств.