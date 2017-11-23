В III квартале 2017 года средний размер микрозайма вырос на 14,1% и составил 10,5 тыс. рублей (в III квартале 2016-го — 9,2 тыс.). Таковы данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом рост среднего размера микрозайма был отмечен во всех возрастных категориях заемщиков. Самая высокая динамика роста была продемонстрирована в возрастной группе моложе 25 лет — на 23,6%. Здесь средний размер микрозайма в III квартале составил 8,1 тыс. рублей (в III квартале 2016-го — 6,6 тыс.). Также существенно вырос средний размер микрозайма и в сегменте заемщиков от 25 до 29 лет — на 18,7% до 10,3 тыс. рублей (в III квартале 2016-го — 8,6 тыс.). В свою очередь меньше всего за прошедший год выросло среднее значение микрозайма у заемщиков пенсионного возраста: в диапазоне от 60 до 65 лет — на 4,1% до 9,2 тыс. рублей, а старше 65 лет — на 7,9% до 8,8 тыс.

Самая высокая динамика роста среднего размера «займа до зарплаты» (среди 40 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования в РФ) зафиксирована в Краснодарском крае (+55,9%), Ханты-Мансийском АО (+35,5%), Новосибирской (+32,2%) и Брянской (+25,1%) областях. В то же время в ряде регионов средний размер микрозайма за год снизился: в Волгоградской (-3,9%) и Московской (-0,7%) областях, а также в Москве (-0,4%).

«Средние размеры микрозаймов растут во всех возрастных диапазонах заемщиков, но больше всего в сегменте до 30 лет, — полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — МФО всегда довольно активно привлекали молодежь, несмотря на то что этот сегмент заемщиков является достаточно рискованным. Однако модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков и при этом эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе за счет гибкого оперирования такими параметрами микрозайма, как его размер».

