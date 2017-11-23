2017 год — пиковый на рынке ИСЖ, если продукт не изменится, то дальше дело пойдет на спад. Об этом заявил член президиума ВСС и АСЖ Максим Чернин на конференции по банковскому страхованию.

«Мне больно смотреть на то, что сейчас происходит на рынке инвестиционного страхования жизни», — признался Максим Чернин.

Он рассказал, что в 2009 году первым запускал ИСЖ как новый продукт в компании «Альянс-РОСНО Жизнь», которую тогда возглавлял. «И продукт был совсем другим, и комиссия (банка) была 4%. Я тогда полис купил, сейчас выплату получу в декабре. Доходность по ИСЖ — 84%, это примерно 8,5% годовых. С учетом того что произошло посередине — падение фондового рынка — доходность выглядит очень неплохо, превышает банковский депозит», — отметил Чернин.

Чернин также подчеркнул, что, по его сведениям, клиенты, которые сейчас выходят из долгосрочных договоров ИСЖ с нулевым доходом, очень счастливы, что им хотя бы вернули вложенное. «Согласитесь, для нашего рынка — это уже удача. Те, кто вложил средства в ПИФы, потеряли на этом 40%», — сказал он.

К концу 2017 года ожидается массовое закрытие по истечении срока пятилетних договоров ИСЖ, открытых в 2012 году. В связи с этим эксперты прогнозируют рост разочарованности клиентов в инвестиционном страховании жизни в связи с более низкой доходностью по сравнению с ожидавшейся.



«Инвестиционное страхование жизни находится на пике — сильно больше оно не будет, — подчеркнул Чернин. — Если оно изменится и по-другому будет работать, может, тогда будет вторая волна. Если нет, то этот год — пиковый. Может быть, следующий будет такой же, а затем пойдет на спад. Нужно придумывать что-то альтернативное, что-то новое».

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru