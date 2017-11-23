2017 год — пиковый на рынке ИСЖ, если продукт не изменится, то дальше дело пойдет на спад. Об этом заявил член президиума ВСС и АСЖ Максим Чернин на конференции по банковскому страхованию.
«Мне больно смотреть на то, что сейчас происходит на рынке инвестиционного страхования жизни», — признался Максим Чернин.
Он рассказал, что в 2009 году первым запускал ИСЖ как новый продукт в компании «Альянс-РОСНО Жизнь», которую тогда возглавлял. «И продукт был совсем другим, и комиссия (банка) была 4%. Я тогда полис купил, сейчас выплату получу в декабре. Доходность по ИСЖ — 84%, это примерно 8,5% годовых. С учетом того что произошло посередине — падение фондового рынка — доходность выглядит очень неплохо, превышает банковский депозит», — отметил Чернин.
Чернин также подчеркнул, что, по его сведениям, клиенты, которые сейчас выходят из долгосрочных договоров ИСЖ с нулевым доходом, очень счастливы, что им хотя бы вернули вложенное. «Согласитесь, для нашего рынка — это уже удача. Те, кто вложил средства в ПИФы, потеряли на этом 40%», — сказал он.
К концу 2017 года ожидается массовое закрытие по истечении срока пятилетних договоров ИСЖ, открытых в 2012 году. В связи с этим эксперты прогнозируют рост разочарованности клиентов в инвестиционном страховании жизни в связи с более низкой доходностью по сравнению с ожидавшейся.
«Инвестиционное страхование жизни находится на пике — сильно больше оно не будет, — подчеркнул Чернин. — Если оно изменится и по-другому будет работать, может, тогда будет вторая волна. Если нет, то этот год — пиковый. Может быть, следующий будет такой же, а затем пойдет на спад. Нужно придумывать что-то альтернативное, что-то новое».
Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru
ООО СК «Альянс Жизнь» – крупная по размеру сборов страховая компания, специализирующаяся на страховании жизни. По итогам 2016 года общество заняло 17-е место по размеру страховой премии среди российских страховщиков, третье место по сборам в сегменте ДМС и 15-е место – среди страховщиков жизни. Приоритетные направления деятельности в 2016 году – добровольное медицинское страхование (доля в портфеле 81,11%) и страхование жизни (16,8%). Региональная сеть насчитывает 25 представительств в городах России. Головной офис компании находится в Москве.