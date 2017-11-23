Оператор Tele2 запустил первый в мире дождевой генератор бесплатного 4G-интернета — прибор появился в Санкт-Петербурге.

«Tele2 совместно с командой молодых инженеров разработала первый в мире 4G-генератор, который преобразует дождевой поток в сигнал Wi-Fi. Прибор работает на основе гидроэлектрогенератора, встроенного в водосточную трубу. Дождевая вода стекает по ней и вращает турбину. Миниатюрные электрогенераторы преобразуют кинетическую энергию в электричество. Благодаря этому 4G-роутер Tele2 заряжается и раздает бесплатный «дождевой» Wi-Fi», — пояснили в пресс-службе компании.



Цель проекта — помочь жителям взглянуть по-новому на частые осадки в Санкт-Петербурге. Теперь привычный дождь позволит жителям города пользоваться Интернетом.

Первый «дождевой» 4G-генератор Tele2 установила в арт-кластере «Голицын Лофт». Оператор планирует расширить сеть бесплатных точек по всему Петербургу. Также Tele2 предложит абонентам самим выбрать зоны, в которых «дождевой» Интернет нужнее всего.