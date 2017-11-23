Наблюдательный совет Почта Банка избрал вице-президента, клиентского директора Павла Тулубьева членом правления банка. Ранее его кандидатура была согласована Банком России, уточняется в сообщении кредитной организации.

Павел Тулубьев в 2005 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, в 2008 году получил степень кандидата экономических наук в Институте экономики РАН.

В Почта Банк (ранее Лето Банк) Тулубьев пришел на должность руководителя службы CRM в 2013 году. В 2015-м был назначен вице-президентом, клиентским директором. До присоединения к команде Почта Банка занимал пост директора по развитию бизнеса в ООО «МультиКарта», также входящем в группу ВТБ. Там он курировал проекты централизации процессинга и привлечения рыночных клиентов.



«Под руководством Павла Андреевича были внедрены и доработаны несколько десятков сервисов и бизнес-процессов. В частности, Почта Банк одним из первых на рынке начал промышленную эксплуатацию технологии Real-Time Marketing, что позволило значительно повысить уровень продаж продуктов банка. Кроме того, для роста удовлетворенности клиентов продуктами и услугами банка был сокращен срок доставки именных пластиковых карт, вклады Почта Банка были дополнены возможностью автопролонгации и безналичного пополнения по повышенной ставке, было реализовано информирование клиентов об открытии новых клиентских центров и ряд других нововведений», — подчеркивается в сообщении Почта Банка.