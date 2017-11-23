Развитие онлайн-продаж страховых продуктов, в том числе через агрегаторы, — необходимое условие для страхового рынка в целом, заявил член совета директоров «Сбербанк страхование жизни», член президиума Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков жизни Максим Чернин.

Чернин уверен, что развитие e-ОСАГО также подстегнет рост онлайн-продаж страховых продуктов, как обычное ОСАГО 14 лет назад стало драйвером для всего страхового рынка. Он напомнил, что доля продаж ОСАГО в режиме онлайн выросла за неполный год до 17% (по состоянию на октябрь 2017 года — 23%), а когда человек покупает хотя бы один полис онлайн, вырабатывается привычка покупать страховки в Интернете. «Так же как ОСАГО потянуло за собой рынок в 2003 году, так и ОСАГО в онлайне будет стимулом для развития онлайн других сегментов», — сказал Чернин.

Спикер также отметил, что сейчас есть законодательные ограничения на продажи онлайн. В частности, стоимость продукта не должна быть более 15 тыс. рублей, что сразу же отсекает такие продукты, как инвестиционное и накопительное страхование жизни.

«Минфин сейчас запрещает продавать полисы на сайтах посредников, опасаясь за клиентов, что им будут продавать фальшивые полисы, которые потом никто не компенсирует, — пояснил он. — Посмотрите на рынке, где онлайн-агрегаторы работают, — такси, например. Какие бы сейчас были цены на такси, если бы не «Яндекс», Uber и Gett. Онлайн-агрегатор давит цены вниз».

Эксперт также сообщил, что у Минфина есть и еще один довод в пользу недопуска в электронные продажи посредников: «В онлайн должно быть дешево, а у вас партнеры с огромными комиссиями, поэтому мы их не допустим на рынок». «Абсолютно противоположная точка зрения. Мы на эту тему дискутировали, надеюсь, что найдем какой-то консенсус», — заключил Чернин.