Главный стратег немецкого Deutsche Bank Ульрих Штефан не рекомендует рядовым инвесторам вкладываться в биткоин из-за слишком резких колебаний курса криптовалюты и отсутствия регулирования, сообщает Reuters.

Восьмикратное увеличение стоимости биткоина в этом году привело к многочисленным предупреждениям о возможном «пузыре», и институциональные инвесторы в основном воздерживаются от таких инвестиций. Однако многие розничные инвесторы вкладываются в криптовалюту, несмотря на предостережения.

В сентябре исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон назвал биткоин «большим мошенничеством», которое в скором времени «взорвется», и предсказал крупные потери покупателям биткоинов.



Цена биткоина уже превысила 8 тыс. долларов; многие эксперты уверены, что она вырастет и до 10 тыс. долларов.