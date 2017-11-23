Банк России раскрыл факт манипулирования ценными бумагами, совершенного владельцем ООО «Альпари» Виктором Прохором.

Согласно данным СПАРК, ему принадлежит 100% компании, которая находится в Калининграде. Интересно, что основной вид деятельности ООО «Альпари» — производство электромонтажных работ.



«ООО «Альпари», зарегистрированное в Калининграде, не имеет отношения к международному финансовому бренду «Альпари». Это относится и к Виктору Прохору, учредителю указанной компании. Юрлицо Прохора специализируется на производстве электромонтажных работ», — пояснили порталу Банки.ру в финансовой компании «Альпари».

В ней добавили, что в России название «Альпари» используют ряд компаний, работающих вне финансовых рынков.

По информации пресс-службы регулятора, Прохор совершил серию сделок с акциями российских компаний, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов.

Сначала Прохор приобретал у ООО «Альпари» пакет акций, а затем по завышенной цене продавал их своей же компании. «Сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и минимальной разницей во времени, которые подавались с одного персонального компьютера», — говорится в сообщении ЦБ.



В Центробанке отмечают, что действия Виктора Прохора нанесли финансовый ущерб ООО «Альпари», при этом его «действия могли приводить к оптимизации налоговой нагрузки компании». По итогам проверки информация направлена в ФНС.