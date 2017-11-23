Мобильный телефон становится все более предпочтительной технологией для оплаты в сфере электронной коммерции. Об этом сообщается в исследовании платежной компании Adyen, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Сейчас 52% всех глобальных покупок в сфере электронной коммерции осуществляются с помощью мобильных устройств. Самым популярным платежным смартфоном стал IPhone.

Исследование также показало, что когда дело доходит до более дорогостоящих покупок, то пользователи предпочитают использовать планшеты для детального изучения товара и его оплаты.

Компания Adyen призывает онлайн-ретейлеров осознать важность этой тенденции и подготовить веб-сайты для входящего мобильного трафика, который будет серьезно возрастать во время праздничного сезона покупок.