Полицией пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УФСБ России по Костромской области и УЭБиПК УМВД России по Костромской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что нелегальный бизнес был создан двумя жителями Костромской области. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги злоумышленники удерживали 6% с каждой трансакции.

По имеющимся сведениям, только по одному эпизоду противоправной деятельности подозреваемые незаконно обналичили свыше 230 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей.

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведено более 20 обысков на территории различных регионов России, в ходе которых изъяты денежные средства, печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы на более чем 40 юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей, черновые записи, ключи системы «Банк — клиент», а также более 200 банковских карт, используемых для обналичивания денежных средств», — сообщила Ирина Волк.

Один из злоумышленников был задержан в момент передачи курьеру 1 млн рублей.

В отношении подозреваемых Следственным управлением УМВД России по Костромской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). В настоящий момент организаторы незаконного бизнеса находятся под домашним арестом.



Еще шести фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.