Арбитражный суд Москвы отложил до 10 января рассмотрение обоснованности заявления регулятора, требующего признать банкротом КБ «Югра».



Отмечается, что заседание откладывается, т.к. материалы дела находятся в Девятом арбитражном апелляционном суде.

В пресс-службе ключевого собственника «Югры» Алексея Хотина подчеркнули, что представители владельцев банка готовы доказать, что у ЦБ РФ нет оснований для инициирования процедуры банкротства кредитной организации.

Как заявляют представители учредителей банка, позиция ЦБ во многом строится на отчетности, подготовленной временной администрацией и имеющей признаки недостоверности. «Отчетность банка по состоянию на 22 и 28 июля 2017 года, подготовленная временной администрацией, не отражает реального состояния в соответствующие даты. Она не подтверждена какими-либо документами и, более того, обладает признаками недостоверности. Об этом, в частности, говорится в заключении специалиста по вопросам бухгалтерского учета и аудита», — отмечают адвокаты учредителей банка.



Кроме того, составленная временной администрацией отчетность банка содержит ошибочные сведения о размере его активов и обязательств. На этом основании ЦБ и временная администрация производят неверные расчеты, исходя из которых на 28 июля обязательства банка якобы превышали его активы на 143 млрд рублей. В действительно же, как показывает корректный расчет, размер активов превышал обязательства более чем на 36 млрд рублей, подчеркнули в пресс-службе Хотина.

Представители учредителей также намерены опровергнуть заявления ЦБ и временной администрации о том, что в результате проведения выездных проверок 24 заемщика банка якобы отсутствовали по адресам, указанным в их кредитных досье.

«У Центрального банка нет и не было оснований ни для ввода временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов, ни для отзыва лицензии, ни для инициирования дела о банкротстве банка «Югра». Имеющиеся в нашем распоряжении документы показывают, что решения регулятора либо не подтверждены реальными данными и надлежащими доказательствами, либо основаны на ошибочных расчетах. Мы надеемся, что суд примет в данной ситуации законное и справедливое решение», — говорит представитель учредителей банка «Югра» Антон Александров.

Заявление о признании «Югры» банкротом поступило в арбитраж 7 августа. ЦБ с 28 июля отозвал у банка лицензию.

