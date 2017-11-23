Группа норвежских банков готовится объединить платежные системы, чтобы защитить себя как от местных технических компаний, так и от международных игроков, таких как Apple, Samsung, Google и Facebook. Со следующего года в стране начинают действовать изменения в правилах, которые позволят компаниям, не входящим в банковскую отрасль, проводить платежи.

Норвежский банк DNB, банковская группа Eika, Sparebank 1 Gruppen и другие местные банки готовы объединить свои системы для улучшения предлагаемых услуг. Три системы, принадлежащие банкам, сосредоточены на разных областях платежей: Vipps — это приложение для мобильных платежей; BankAxept предоставляет в стране услуги по дебетовым картам; BankID — онлайн-платформа по аутентификации.

Слияние позволит повысить эффективность затрат, усилить инновационную составляющую и упростить для пользователей проведение платежей на потребительском рынке.



«У нас есть две опции. Либо пусть существующая инфраструктура платежей отмирает, либо объединяет силы и продвигается вперед», — заявил генеральный директор DNB Руне Бьерке.

