Евросоюз планирует официально разрешить европейским интернет-ретейлерам предоставлять товары всем потребителям ЕС независимо от того, где они живут. Эти меры будут направлены на создание единого цифрового рынка ЕС, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Сейчас онлайн-магазины не разрешают потребителям из определенных стран совершать покупки. Новые поправки к законодательству позволят европейским потребителям покупать товары и услуги в Интернете из любой страны ЕС.

Ожидается, что Европарламент и страны ЕС утвердят закон в начале следующего года, а к концу 2018 года он вступит в силу. Законодательство будет применяться в том числе к таким сайтам, как Amazon и eBay. Но не будет распространяться на контент, защищенный авторскими правами, который включает в себя Spotify и iTunes от Apple, электронные книги, телесериалы и фильмы.