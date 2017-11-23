Национальный Клиринговый Центр, выполняющий функции клиринговой организации и центрального контрагента на финансовом рынке и ранее работавший на основании банковской лицензии, сменил статус на небанковскую кредитную организацию. С 22 ноября он зарегистрирован в ЕГРЮЛ как АО «Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (АО «НКО «НКЦ»).

В реквизитах НКЦ на его сайте и на страничке банка у ЦБ изменения пока не отражены.

НКЦ является дочерней организацией Московской биржи. Начав с декабря 2007 года осуществление клиринговой деятельности на валютном рынке ММВБ, НКЦ в последующие годы поэтапно распространил свои функции на фондовый, срочный, товарный рынки, а также на рынки драгметаллов и стандартизированных производных финансовых инструментов, указано на сайте организации.



В качестве центрального контрагента НКЦ берет на себя риски по заключаемым участниками в ходе биржевых торгов сделкам, выступая посредником между сторонами: продавцом для каждого покупателя и покупателем для каждого продавца, которые заменяют свои договорные отношения друг с другом соответствующими договорными отношениями с центральным контрагентом.